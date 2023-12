Alejandra Guzmán agrede a reportero que le preguntó por juicio en el que va a declarar | VIDEO

La cantante Alejandra Guzmán agredió a un reportero que le preguntó por el juicio de su hermano Luis Enrique Guzmán en el que fue citad a declarar por el juez.

Todo sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando la cantante llegó fue interceptada por un grupo de reporteros que la persiguieron hasta la salida del lugar.

Los periodistas le preguntaron a Alejandra Guzmán por el juicio de su hermano Luis Enrique Guzmán, quien está en un pleito legal con su ex esposa Mayela Laguna porque él se hizo una prueba de ADN en la que se reveló que el hijo de ambos, Apolo, no es en realidad de él.

te puede interesar Mayela Laguna ataca a Luis Enrique Guzmán y afirma que es 'drogadicto y alcohólico'

Este jueves 30 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en la que tanto Luis Enrique Guzmán como Mayela Laguna buscaron llegar a un acuerdo ante dicha situación, sin embargo, no lograr conciliar nada.

Así que el juez ordenó que el hombre se realizara una nueva prueba de ADN para comprobar si Apolo es o no su hijo, además de que llamó a Alejandra Guzmán a que declare en calidad de testigo en este caso, ya que ella es la madrina de Apolo, incluso ella había revelado públicamente que el menor sería su heredero universal.

Alejandra Guzmán agrede a reportero y le tira su teléfono

Alejandra Guzmán iba caminando en el aeropuerto rodeada de periodistas, pero la cantante quería evadirlos para no responder sus preguntas, sin embargo, no lo logró, y ante la situación de no poder escapar de los cuestionamientos de los reporteros la intérprete de “Reina de corazones” le tiró su celular a un reportero.

El periodista se quedó inmóvil, luego de que ella le tirara su celular con el que la estaba grabando, Alejandra Guzmán no se limitó a decirle: “Me vale madr….”, siguió caminando y se fue del aeropuerto.