Alejandro Fernández cancela concierto por grave enfermedad: 'Nunca me había pasado'

Tal parece ser que Alejandro Fernández está muy malo de su salud, pues el Potrillo hizo lo que nunca: cancelar un concierto debido a una enfermedad, cosa que no suele hacer, pues su papá, el difunto Vicente Fernández, lo enseñó a complacer a su público sobre cualquier cosa.

Específicamente, Alejandro Fernández canceló el show que iba a dar en Hermosillo, Sonora, e hizo el anuncio él mismo a través de sus redes sociales oficiales, a través de un desgarrador mensaje que conmovió y preocupó a sus fans.

"Les quiero pedir una disculpa, nunca en mi vida o en mi carrera me había pasado esto, por eso es que estoy dando esta explicación", comenzó Alejandro Fernández en su mensaje.

¿Qué enfermedad tiene Alejandro Fernández?

El cantante explicó que ha estado lidiando con una fuerte gripa y que los cambios de temperatura durante sus presentaciones en Chihuahua han hecho que empeore, pues su mal evolucionó en una laringitis severa.

"Venía mal, ya con una gripa muy fuerte... jamás en mi vida me había afectado cantar con gripa, pero ayer y el fin de semana pasado estuvimos en Chihuahua en donde está haciendo muchísimo calor y los cambios de temperatura yo creo que fueron los que me afectaron, me dio una laringitis, pero ayer cuando entramos al palenque había una toma de aire muy fuerte, aire frío y cuando empecé a sudar, yo creo que eso fue lo que me afectó y pues como podrán ver no tengo voz", dijo decepcionado.

Alejandro Fernández agregó que, pese a sentirse mal, se había prestado en sus fechas pasadas, pero ahora el dolor de garganta persistió; por ello, el doctor lo mandó a descansar.

"Como les comenté ayer a la gente que fue me pudo escuchar y hoy en la mañana tuve que hablarle a un doctor porque me dolía muchísimo la garganta y efectivamente traía una laringitis y una infección muy fuerte y lamentablemente tuvimos que posponer el concierto", explicó.

"El doctor me dijo que tuviera reposo por 5 días. Vamos a ver si para el lunes (20 de mayo) o martes (21 de mayo) estamos mejor. Vamos a ver si podemos posponerlo para poder cumplir con el compromiso. Les quiero muchísimo a toda la gente de Hermosillo, mil disculpas... "Me puedo lastimar, me puedo dañar una cuerda”, añadió el Potrillo.

Finalmente, Alejando Fernández le manifestó su amor a sus fans de Hermosillo y les pidió disculpas porque no lo verán en la fecha prevista.