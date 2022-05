Alejandro González Iñárritu no tiene redes sociales porque le "parece lo más patético"

Alejando González Iñárritu reveló el devastador motivo por el cual no tiene redes sociales: le parece algo extremadamente patético.

Así lo afirmó durante una visita que hizo a la UNAM, lugar en el que alguno de sus fans le preguntó el motivo por qué no tiene redes, como Guillermo del Toro y otros de sus colegas.

“Ni las voy a tener. Me parece lo más patético del universo. Yo opino que la relación personal la tengo con mis amigos, familia e hijos, por qué tendría que compartir lo que estoy desayunando. La vida de todos parece una ilusión óptica de pequeños fragmentos de banalidades”, pronunció.

La persona le dijo a Iñárritu que quien no existe en redes sociales, no existe en la vida real, a lo que el cineasta la humilló rotundamente:

“¿Quién quiere existir en ese mundo? Yo no. Está bien que la película o la obra tenga su red social para su promoción, pero no mi vida. Que la vida misma se resuma en unos cuantos caracteres me parece peligrosísimo. Quizá tenga una aberración de viejito, pero eso es lo que pienso.” Remarcó.