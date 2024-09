Así fue como Alessandra Rosaldo se enamoró de Eugenio Derbez: 'Lo vi guapísimo' | VIDEO

Alessandra Rosaldo habló sobre el inicio de su relación con Eugenio Derbez, la cual comenzó cuando él invitó a Sentidos Opuestos para que participaran en uno de sus programas, el cual terminó por no salir al aire. En aquel entonces, la famosa era pareja de Ernesto D'Alessio.

"Recuerdo varios encuentros en los pasillos de Televisa, de 'hola y adiós'", contó, asegurando que en aquel momento, a pesar de sentir "profunda admiración" por Eugenio Derbez, a Alessandra Rosaldo no le había parecido alguien atractivo en ningún sentido.

Sin embargo, la mujer terminó por considerar al actor como "el hombre de su vida", pues se casaron en 2012, seis años después de comenzar una relación que fue marcada por una fuerte atracción cuando la cantante y el famoso se comenzaron a sentir atraídos por el otro.

Así fue como Alessandra Rosaldo se enamoró de Eugenio Derbez

Alessandra Rosadlo cuenta que fue invitada a un programa especial de Vecinos, donde con Eugenio Derbez, serían una pareja a escondidas, por ser celebridades. Fue entonces cuando la mujer tuvo que vencer su miedo a volar en avión para llegar a Canadá.

"Me acuerdo haber visto mucha gente [...] y de repente lo veo a él y como que me llamó la atención [...] Conforme me voy acercando, lo voy viendo y digo, 'no sabía que este wey era guapo', lo vi guapísimo", contó. Además, aseguró que se les iluminó la cara al verse y que "no se soltaban".

Posteriormente, Alessandra revela que se dio cuenta de que no tenía que continuar su relación con Enrique D'Alessio, pues tenía sentimientos por otra persona, aunque asegura que antes de eso, "hicieron todo lo posible por no verse", ya que "querían estar juntos pero no podían".

Sin embargo, detalla que después de que terminaran sus respectivos noviazgos y pasado el tiempo, decidieron darse una oportunidad. Fue entonces cuando el famoso actor comenzó a invitarla a citas 'de novela' después de escribirle que 'ya estaba listo'.

Entre los gestos al famoso, estuvo pintar una barda por ella, así como invitarla a cenar a Viaducto, en medio de la calle, sushi y vino junto a velas, lo cual asegura que fue muy romántico. "Una vez me sorprendió llevándome al Viaducto, una parte muy alta donde incluso había un árbol" y señaló que esto sucedió mientras pasaban los autos.