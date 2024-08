Alex Fernández y Majo Aguilar hablan del odio entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández

Desde hace tiempo se tiene la creencia de que Pepe Aguilar y Alejando Fernández se odian, pues varias ocasiones el hijo de Vicente Fernández se ha burlado del suegro de Nodal. Ahora Alex Fernández y Majo Aguilar salieron a hablar de la rivalidad que existe entre ambos cantantes.

Alex Fernández y Majo Aguilar ofrecieron una entrevista a “De primera mano” para hablar de su colaboración "Cuéntame" y de su gira conjunta en EU. Todo esto pasó a segundo plano cuando Gustavo Adolfo Infante les preguntó sobre sus pleitos familiares.

Y es que de acuerdo con en periodista, Pepe y Alejando se odian porque cuando se murió Antonio Aguilar, Vicente Fernández dijo que extrañaría a su amigo, ante lo cual Pepe salió a decir que su progenitor ni lo topaba.

"La bronca empezó de la siguiente manera: Vicente Fernández se llevaba muy bien con Antonio Aguilar y eran amigos, incluso Vicente lo imitaba, cantaba como el viejo, como Antonio Aguilar y cuando muere dice Vicente Fernández 'es que lo voy a extrañar porque era muy mi amigo' y Pepe Aguilar dice 'no es cierto, no eran amigos', entonces Pepe es el que rompe la cosa, fue Pepe Aguilar el que desmiente a Vicente", explicó.

"Después de eso, Vicente cuando vio el potencial de Ángela, dice: 'ah pues quiero que haga un dueto con mi nieto Alex' y le dije yo a Pepe 'oye dice Vicente que... pues vamos a ver', entonces no se soportan, Alejandro y Pepe no se soportan o no se soportaban", agregó.

Al respecto, Alex Fernández dijo que la enemistad está inflada por la prensa de farándula: "Claro digo, esto como ya lo hemos platicado, siempre ha habido cariño. Eso del tema de las rivalidades, muchas veces y la mayoría de las veces es generado por los fans, por los medios, por la gente".

Por su parte, Majo Aguilar llamó a todos argüenderos: "Les encanta el arguende a todos, pero como tú dices es más ajeno, es más show que la realidad. Mi abuelo y su abuelo se admiraban muchísimo y es algo muy lindo que podamos estar concretando esta gira", explicó Majo Aguilar, dejando claro que a ellos dos les tiene sin cuidado la relación entre sus parientes.