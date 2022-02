Alfredo Adame habla de su romance con Magaly Chávez: "me está chupando la juventud"

Alfredo Adame habló acerca de su romance con Magaly Chávez, exparticipante de “Enamorándonos” y aseguró que la mujer 27 años menor que él es tan apasionada que le está “chupando la juventud”.

El famoso fue interceptado por los medios en el aeropuerto de la CDMX, y ante las cámaras no dudó en hablar maravillas de Magaly Chávez.

“Estoy feliz de la vida, es guapa, simpática, inteligente, agradable, sin necesidad económica, muy preparada y sobre todo muy ligera, muy light”, dijo.

Respecto a que fue captado muy cariñoso con Magaly el pasado 14 de febrero, Adame señaló que él no se ha animado a formalizar la relación, pero que eso no les ha impedido disfrutar de muchas noches de desvelo.

“Somos amigos desde hace dos años y hemos estado platicando. A veces salimos, de repente, pero no salimos como novios ni nada, todavía no lo somos. Nos damos unos besitos, nada más”, dijo.

Asimismo, el famoso afirmó que es tanta la energía y pasión de Magaly que “me está chupando la juventud, me va a matar de un desvelón, pero yo encantado. Yo estoy como de 25 ¿a poco no me han visto?”.

