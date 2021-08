Altair Jarabo y Frèdèric García se casaron en Paris, así fue su íntima boda

Altair Jarabo y su ahora esposo, el empresario francés Frèdèric García, quien es 20 años mayor que ella, se casaron en París, Francia, en una intima boda que no acaparó los reflectores, pero sí las redes.

Altair Jarabo compartió en su Instagram diversas postales en las que muestra como fue su boda, misma que había anunciado a inicios de mayo.

“Me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, dijo Altair Jarabo respecto a su esposo cuando anunció su compromiso.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris, Frèdèric García y yo nos dijimos: OUI!!!”, escribió Altair Jarabo junto a una foto en la que se le ve con su traje de novia y alzando el ramo.

También subió una historia con la foto de la fachada del Ayuntamiento del Tercer Distrito de París, lugar donde se casó y dejó claro que fue una boda por el civil.