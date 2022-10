Altaír Jarabo recomienda casarse con un hombre mayor y la critican: "Hablas de él como tu papá"

La actriz Altaír Jarabo desató la polémica cuando recomendó casarse con un hombre mayor, tal como lo hizo ella.

Altaír Jarabo hizo una sesión de preguntas en su cuenta de Instagram y uno de sus seguidores le cuestionó sobre cómo es su relación con su esposo que le lleva 20 años.

La actriz no dudó en recomendar tener una relación con una gran diferencia de edad. “A parte de que se los recomiendo muchísimo, me siento cuidada, respaldada, querida, así debe ser”, respondió Altaír Jarabo.

Desde que la actriz anunció que se casaba con el empresario francés Frédéric García, su relación causó polémica por la diferencia de edad, pero Altaír Jarabo nunca ha dejado de defender su relación con su esposo.

Critican a Altaír Jarabo

Sin embargo, la respuesta que dio Altaír Jarabo sobre recomendar tener una pareja mucho mayor también desató polémica, pues los usuarios de las redes sociales aseguraron que la actriz se expresó de su esposo como si fuera su papá y no su pareja.

“No me Convence la descripción. Parece que habla de su papá y no de su esposo”, “Complejo de Edipo o interés”, “Como si fuera tu papá”, “lo ves como un papá más que un compañero de vida”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Altaír Jarabo se casó con Frédéric García el 16 de agosto de 2021, por lo que apenas celebraron un año de estar juntos en matrimonio.

Frédéric García llegó a México en 1999 y, desde entonces, se quedó en el país. Fue nombrado Embajador del Consulado de Francia en Cancún. Más tarde se convirtió en presidente de la empresa Airbus en México y, finalmente, fungió como Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales de México