Ana Claudia Talancón no será madre pronto, le ponen trabas para que adopte

Tal parece ser que Ana Claudia Talancón no se convertirá pronto en madre, pues reveló que su proceso de adopción se ha alargado mucho y que, pese a que ha realizado una gran cantidad de trámites, no le han aprobado su solicitud.

"Es algo de lo que no quisiera hablar en este momento porque es un proceso complicado… Así es (es un proceso cansado)", dijo a la prensa.

Ana Claudia Talancón, quien es recordada por llegar a la alfombra roja de “Soy tu fan, la película” en estado de ebriedad, también dio su opinión respecto a la adopción.

"No solamente es por no poder tener hijos, a lo mejor es no querer también. La gente atraviesa por diferentes razones por las cuales quisiera adoptar y se me hace siempre una buenísima opción hacerlo porque ya somos un chorro en este mundo”, dijo.

“Y hay muchos niños que no tienen padres y amarían tener un hogar lleno de amor", remarcó Ana Claudia Talancón.

Finalmente, la famosa habló sobre su aparición en avanzado estado etílico que despertó muchos memes y críticas:

"Gracias a Dios la gente me quiere mucho y yo a ellos y sabe de mi profesionalismo... me han visto a través de los años si no nacimos ayer, señores. No somos novatos y siempre he dado lo mejor de mí y mi talento y mi carrera me respaldan", señaló Ana Claudia Talancón.