Ana Claudia Talancón afirma que ha visto OVNIs: "¡Era como del tamaño de la Luna!"

Ana Claudia Talancón recientemente generó polémica por asistir en estado de ebriedad a la premier de la película de “Soy tu fan”, y ahora la actriz está dando nuevamente de qué hablar: sus encuentros con seres extraterrestres.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, Ana Claudia Talancón dejó claro que es seguidora de Jaime Maussán, pues afirmó que ella ha visto OVNIs:

“A mí me ha tocado ver OVNIs. Una vez estaba nadando en un cenote en Cancún, que es un río de agua subterránea y, de pronto, mi papá me dice, ‘¡mira! ¿qué es eso?’, y era una pelotita. No tenía forma de platillo, honestamente, era como una pelotita de metal”, dijo.

Ana Claudia Talancón afirmó que la nave interestelar de origen alienígena que avistó era de gran tamaño y que la vio volar a una gran velocidad.

“Estaba mucho más cercano que la Luna, pero era como del tamaño de la Luna. Se quedó ahí un tiempo estática; se movía de un ladito a otro y de repente, ¡pium! salió volando”, abundó la actriz.