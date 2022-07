¿Andrea Escalona revela por error el sexo de su bebé en pleno programa de Hoy?

Andrea Escalona ha tenido al público muy al pendiente de su embarazo, luego de que reveló en el programa Hoy que sería mamá.

En el programa de este día, Andrea Escalona estuvo a punto de revelarle al público si su bebé será niño o niña.

Todo sucedió en la sección Mamita Bonita en la que invitó a Yurem y al comediante “Paul Yester” a que adivinaran el sexo del bebé que espera la conductora.

Ambos invitados hicieron sus apuestas para adivinar el sexo del bebé de Andrea Escalona, Yurem dijo que sería niña, mientras que el comediante se inclinó por decir que era niña.

Andrea Escalona por poco revela el sexo de su bebé en Hoy Foto: Especial

En ese momento Andrea Escalona confesó que estuvo a punto de saber lo que tanto había tratado de guardar en secreto por sus genitales, pero ya no quiso leer más.

“Fíjense que ayer sentía que por poco me enteraba, pero no me he enterado. Porque algo de los genitales y dije hay no voy a leer de más”, dijo Andrea Escalona.

Tras el comentario de la conductora, Yurem dijo que entonces la presentadora esperaba un niño. “No, si ya sabe de los genitales sabemos qué es, pero qué es lo que más se ve”, señaló el actor y cantante.

Andrea Escalona revela qué nombre le pondrá a su bebé

Cuando Andrea Escalona reveló que estaba embarazada, la presentadora de Hoy dijo que en caso de que su bebé fuera niña entonces la llamaría Magda, en honor a su mamá quien falleció en el 2020.