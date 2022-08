Andy Benavides anuncia que está embarazada de su cuarto hijo: "una nueva bendición"

Andy Benavides es una de las influencers de estilo de vida del momento y aunque hace unas semanas estuvo en la polémica por la detención de su esposo y su suegro, la creadora de contenido sorprendió a sus millones de fans al anunciar que está embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, Andy Benavides publicó un emotivo video en el que sale acompañada de sus tres hijas, sin embargo, al final del clip la influencer sorprende al mostrar una foto del ultrasonido de su nuevo bebé.

Andy Benavides anuncia que está embarazada Foto: Especial

Andy Benavides acompañó el clip con un tierno mensaje en el que le da la bienvenida a su cuarto hijo. “Baby number 4 on the way. Gracias Dios por una nueva bendición en nuestras vidas”, escribió la creadora de contenido en la publicación.

Usuarios critican a Andy Benavides

Los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar al embarazo de Andy Benavides. Los cibernautas señalaron que la influencer se embarazó para tener un niño, ya que actualmente tiene tres hijas. Otros más acusaron a la influencer de buscar seguidores con su anuncio.

“Andy Benavides embarazada por 4ta ocasión y yo solo pensé en que siempre necesita un bebé para que su contenido sea exitoso y ya las tres están grandes… definitivamente ya no es genuina”, “Úrgeme que alguien le diga a Andy Benavides que no se puede embarazar cada que le bajen los views”, “El bebé de Andy Benavides es una cortina de humo para que se nos olvide todo lo que le sucedió recientemente”, fueron algunos de los comentarios.