Ángela Aguilar asegura que come sopa instantánea para mantenerse delgada ¿es un alimento saludable?

Ángela Aguilar ha dado a conocer los detalles detrás de su dieta, pues no cabe duda que la joven cantante de regional mexicano destaca en parte por una inigualable y esbelta figura; parece ser que la respuesta detrás de su cuerpo delgado tiene que ver no con genética o ejercicio, sino con una dieta que cuenta con un ingrediente que nadie imaginaría: sopa instantánea. Este detalle ha generado opiniones variadas entre el público, desde quienes están sorprendidos por la revelación, hasta quienes la critican al considerarla una práctica no muy sana.

Fue durante la alfombra de los Premios Lo Nuestro, donde la joven hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, confesó el peculiar gusto que siente por la sopa instantánea; la joven explicó con humor: "la gente no se imagina que me gusta la Maruchan. Me mantiene flaca ¿verdad?" señala, bromeando con la prensa sobre su gusto por estos alimentos que podemos encontrar en lugares como tiendas de conveniencia.

Las declaraciones de Ángela Aguilar, a pesar de que fueron en tono de broma, han sido tomadas por la audiencia con algo de polémico, pues los internautas han criticado la elección de los alimentos de la artista y cuestionado si en realidad la sopa instantanea puede adelgazar. A pesar de ello, otros usuarios elogiaron el humor de la joven.

Ángela Aguilar aseguró que come sopa instantánea para mantenerse delgada. TikTok

¿Qué tan saludable es la sopa instantanea?

Si bien para muchos las sopas instantáneas son la mejor alternativa para quienes no tienen demasiado tiempo en su agenda como para cocinar, es una realidad que las sopas instantáneas no nutren y su sabor es a base de saborizantes artificiales, por lo que no son buenos para el organismo. Generalmente, las sopas son creadas con harinas, potenciadores de sabor, aceites vegetales y grasas animales, así como derivados de soya, extracto de levadura, azúcares, sal, conservadores, colorantes y antioxidantes sintéticos.

Por este motivo, en definitiva la dieta de Ángela Aguilar no podría incluir a la sopa instantánea con la intención de bajar de peso, sino para darse un gusto de vez en cuando debido a su sabor que puede ser para muchos, algo que disfrutar, pero sería poco creíble pensar que lo consume tanto.