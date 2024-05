Ángela Aguilar confiesa que un ex la maltrataba: 'me fallaba muchísimo'

Ángela Aguilar abrió su lastimado corazoncito hacia sus fans, pues la nepo baby de Pepe Aguilar cancelada por autonombrarse argentina confesó que sufrió maltratos y abusos por parte de un ex novio, lo cual la llevó a hacer una canción al respecto.

Fue través de una entrevista recuperada en la cuenta de TikTok @angelitasvip, que Ángela Aguilar reveló que su ex pareja, de la cual no reveló el nombre ni dio pistas de cual sería su identidad, la violentaba tan seguido que agarró por modus operandi mandarle cientos de flores a su casa para que la cantante lo perdonara.

"Fue de una relación que yo quería tener con este hombre, pero él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores", inició la famosa.

Ángela Aguilar añadió que su ex pareja llegó a enviarle camiones llenos de flores por todas las porquerías que le hacía. Las cosas siguieron así hasta que un día su conserje le reveló como una insinuación que sabía que era víctima de violencia por parte del su ex.

"Eran camiones de flores de que a la casa y era muy raro porque hasta en el departamento en donde vivía, el conserje ya sabía de que llegaban las flores y me decía: 'Ay Angela'", lamentó.

Angela Aguilar explicó que tras ser violentada y recibir miles de flores, decidió enfrentar la situación como mejor le sabe: hacer música.

"Estaba hablando con una de mis amigas y yo le decía es que pues aquí estoy y esto pasó y le había contado lo que había pasado o sucedido y ella me dijo: '¿Angela necesitas que vaya? Creo que necesitas a una amiga'. Y ahí yo le contesté: 'pues no te preocupes aquí están mis amigas las flores'. Y entonces me metí y estuve en el piano, tocando".

Por ello, Ángela Aguilar señaló que su canción “Mis amigas las flores” es una forma "muy romántica de ver la decepción":

"Entonces, en vez de ver el recordatorio como super triste, yo lo veo como amigas. Yo no quise dejar que ese hombre me haya quitado el significado de las flores tan bonitas que yo tengo. Mi abuela se llama Flor Silvestre, yo tengo el tatuaje de una flor en mi espalda, las flores han significado mucho en mi vida", finalizó la prima más famosa de Majo Aguilar.