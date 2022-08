¿Ángela Aguilar tiene nuevo novio? afirma que cree en el amor, tras polémica de Gussy Lau

Ángela Aguilar tiene 18 años y aún le falta aprender mucho de la vida; no obstante, la famosa aseguró que aún cree en el amor tras su polémica relación con Gussy Lau.

Y es que Ángela Aguilar compartió una foto en la que emitió dichas declaraciones, poco tiempo después de que Gussy Lau habló acerca del romance que tuvieron y justificó la gran diferencia de edad entre ambos.

“Vengo de una familia, de mis papás que se llevan 10 años, tengo muchos amigos (que hacen los mismo), entonces para mí no es un problema”, señaló a los medios el famoso que ha sido comparado con Luis de Llano.

Sí me dolió que se le atacara así, honestamente. Ella nunca había tenido un escándalo, digo fue un beso, pero no dejó de ser escándalo… Creo que se le echó mucho carbón al fuego”, agregó el ex de Ángela Aguilar.

Ahora, la cantante compartió en sus historias una foto de una escena por la cual afirma que aún cree en el amor.

Y no es que Ángela Aguilar tenga un nuevo novio, sino que captó el momento en el que unos viejitos tenían una cita romántica.