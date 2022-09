Ángela Aguilar se pone incómoda ante confesión de que Gussy Lau aún la ama (VIDEO)

Tal parece ser que Ángela Aguilar no quiere ver a Gussy Lau ni en pintura, pues la cantante se mostró muy asqueada e incómoda cuando le hablaron acerca de la confesión del compositor de que aún la ama.

Y es que hace unos días, Gussy Lau no sólo justificó la abismal diferencia de edad entre él y Ángela Aguilar (15 años), con sus turbias tradiciones familiares, sino que reveló que aún ama a la niña de 18 años.

"No es necesario sacrificar nada, incluso se puede combinar el amor con lo profesional, simplemente hay parejas que sí logran atravesar todos los problemas y hay otros que no, y nos tocó de este lado que no", dijo sobre su relación con Ángela Aguilar, dejando claro que le hubiera encantado que su relación superara la polémica.

Ahora, Ángela Aguilar fue interceptada por las cámaras de “Hoy”, programa que la cuestionó sobre su opinión sobre lo dicho por su ex.

Visiblemente incómoda por la pregunta, la joven se limitó a contestar: “estoy muy contenta de tener un show este fin de semana”.

Pese a las insistencias, Ángela Aguilar siguió desviando el tema y emitió una respuesta sarcástica: “muy contenta de tener el apoyo de ustedes como siempre y pues nada, voy a mi casa a descansar porque mañana tengo que ir a grabar una canción importante para mi carrera”.