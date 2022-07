Ángela Aguilar: ¿Qué pide para su camerino, además de sopa Maruchan?

Ángela Aguilar es conocida por sus gustos costosos y comentarios clasistas que en ocasiones hace en sus redes, por ello sus fans no pudieron creer que para su camerino pide que siempre haya sopas Maruchan.

Así lo afirmó Ángela Aguilar en entrevista con “Cheleando con las estrellas”, el que contó que, además de las sopas Maruchan, solicita que le tengan en su camerino otras nimiedades:

“Yo siempre he tenido el mismo rider, que es básicamente lo que pides para tu camerino: siempre pido agua caliente, limón, miel, Maruchan y pepinos. Eso es lo que pido”, dijo.

“Los artistas entran a mi camerino, se burlan de mí, pero al final del día todos se comen una Maruchan. Entonces, no sé quién está ganando aquí, si ellos y yo”, agregó.

Posteriormente, Ángela Aguilar contó que no le gusta hacer dietas porque nunca las seguiría: “me gusta hacer yoga, meditar y esas cosas, pero yo no me podría poner una dieta porque sé que la rompería”.

Finalmente, habló de cómo ha sido la fama a sus cortos 18 años de vida: “Hay artistas jóvenes que están haciendo cosas de más adultos porque desde niños han estado actuando como adultos, con eso yo me identificó muchísimo”.

“Hay artistas que a lo mejor se ven muy jóvenes, pero han vivido una vida de adulto durante mucho tiempo, y eso te hace madurar y te hace tomar decisiones que a lo mejor se ven precipitadas. Yo este año cumplo 10 años de hacer mi primer disco y tengo 18”, pronunció Ángela Aguilar.