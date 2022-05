Ángela Aguilar revela que le dará una nalgada a quien le sea infiel (VIDEO)

Ángela Aguilar está dando mucho de qué hablar pues reveló que le dará una nalgada a cualquier persona que le sea infiel ¿advertencia para Gussy Lau?

Y es que en redes sociales se viralizo un video en el que Ángela Aguilar habla acerca del amor y el noviazgo.

Esto surge tiempo después de la intensa polémica que se generó luego de que se filtraron fotos en las que aparece muy apasionada con su novio Gussy Lau, quien tiene 15 años más que ella.

Ahora, el video que se viralizó de Ángela Aguilar fue captado al menos hace 10 años y en este la cantante da una serie de fuertes declaraciones.

"¿Cuál es el punto de tener un novio que se van a ir por otra? Mejor tú nada más les pegas en las pompas", pronunció Ángela Aguilar en su video de hace años.

"La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Si ese novio te vuelve a decir ‘perdón...’ No... no creo", agregó enojada.