¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? VIDEO del famoso lo revelaría

Ángela Aguilar vivió su primer amor de farándula como un escándalo, pues la manera en que se confirmó su relación con Gussy Lau dio mucho de que hablar, al grado de que la famosa salió a decir que se sintió “violentada” por la filtración de las fotos, lo cual afectó su “linaje”.

"Me siento triste, defraudada. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi privacidad. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada", dijo Ángela Aguilar.

Tras ello, los fans de la cantante aseguraron que había sido Pepe Aguilar quien obligó a Ángela Aguilar a sacar ese video, pues señalaron que el cantante controla la vida de su hija y lo llamaron el “nuevo Luisito Rey”.

Asimismo, los fans de Ángela afirmaron que quien seguramente filtró las fotos había ido el mismo Gussy Lau, e incluso Andrea Legarreta le pidió a la joven cuidarse de él.

Él escándalo no ha terminado, es especial ahora que Gussy Lau, quien es 15 años mayor que la joven, subió un video en el que confirmaría que su noviazgo con Ángela Aguilar terminó.

En su clip, Gussy Lau aparece interpretando el "En días como estos" de Los Hijos de Barrón, la cual habla del fin de una relación amorosa.

"He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste 'adiós'. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste, 'no eres tú, soy yo'”, dice la canción.

"Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no", añade.

¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? pic.twitter.com/lheJJVtBuB — Nadia Juárez (@yolitzin8) April 13, 2022

Esto ha hecho que los fans especulen que la relación entre Ángela Aguilar y Gussy Lau llegó a su fin por todo el escándalo, cosa que habría sido sugerida por José Manuel Figueroa, quien en una entrevista expresó:

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad. A mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, dijo el hijo de Joan Sebastian.

