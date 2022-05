Ángela Aguilar confiesa que su papá Pepe la regañaba "por coqueta"

Tal parece ser que Ángela Aguilar podría haber sugerido que su papá Pepe Aguilar es muy tóxico y controlador, pues la cantante confesó que el famoso la regañaba cuando era más joven por “coqueta”.

En entrevista con “Cheleando con las Estrellas”, Ángela Aguilar narró que a los cuatro años entró por primera vez al estudio de grabación por petición de Pepe Aguilar, cosa que nunca olvidará, pues el famoso ejerció una gran presión sobre ella, pese a su cortísima edad.

Asimismo, la novia de Gussy Lau contó que desde muy chica comenzó a gustarle la moda y el maquillaje, cosa por lo que afirmó que era muy “coqueta”, situación que su padre despreciaba.

“Yo era noviera, yo creo que coqueta. Me acostumbré a que mi padre me dijera que era muy bonita, mi mamá también, todo el mundo me decía que estaba muy bonita. Es bonito sentir que todos te digan eso", pronunció Ángela Aguilar.

Tras ello, la famosa confesó que Pepe Aguilar la regañaba muy seguido por “coqueta” y que incluso explotaba cuando el 14 de febrero le regalaban algo.

"Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho. El día de San Valentín yo era 'la niña' en la escuela. Me llegaban al locker, cartas, flores y chocolates, y mi papá (me decía): '¿Quién te dio eso?', muy divertido, o sea, nunca hubo un problema", remarcó.

