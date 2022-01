Arath de la Torre está devastado y de luto ¿De qué murió su padre?

Arath de la Torre está completamente devastado, pues anunció la muerte de su padre, a quien le dedicó un mensaje de despedida repleto de tristeza.

La noticia la dio Arath de la Torre a través de sus redes sociales, espacio en el que escribió un mensaje dedicado a su progenitor, el cual acompañó con una foto de él y otra de una misa en la que se ve su urna funeraria.

“Te fuiste en paz papi. Me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada”, inicia Arath de la Torre n su mensaje.

“Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho”, finalizó el polémico conductor no querido por muchos debido a sus chistes sobre los voladores de Papantla.

Hasta el momento, Arath de la Torre no ha revelado la causa de muerte de su padre, y su hermano Ulises tampoco ha hablado al respecto.

