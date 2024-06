Ariana Grande rompe el silencio sobre los abusos de 'Quiet On Set', 'nos dijeron que era normal' | VIDEO

Un tiempo después del gran revuelo que causó el documental Quiet On Set, Ariana Grande ha hablado respecto a las declaraciones que se realizaron en la producción donde hablan sobre los abusos que sufrieron jóvenes que trabajaron en Nickelodeon cerca del productor Dan Schneider.

Fueron varias las personalidades que salieron a dar a conocer su verdad, como Drake Bell o Matthew Underwood; sin embargo, nadie esperaba que Ariana Grande hablara sobre el tema, ya que la artista nunca externó sus opiniones y vivencias experimentadas en los sets de Nickelodeon.

Sin embargo, la intérprete de "The Boy Is Mine", finalmente dio a conocer su postura sobre el oscuro documental Quiet On Set, el cual salió hace más de tres meses.

Ariana Grande se sincera sobre los abusos en 'Quiet On Set'

Fue en una entrevista para el podcast Podcrushed, que la cantante describió las revelaciones como "devastadoras" y argumentó que los terapeutas deberían ser obligatorios en los sets de programas infantiles para evitar situaciones como esas.

"Creo que el ambiente debe ser más seguro si los niños van a actuar, y creo que debería haber terapeutas", dijo. "Creo que a los padres se les debería permitir estar donde quieran estar, y creo que no solo en los sets de los niños", agregó.

Asimismo, declaró que hay muchos pequeños que no tienen el apoyo para soportar el trabajar en el nivel de empresas como Nickelodeon a una corta edad, así como lidiar con las situaciones que atravesaron varios de los niños en el estudio en el pasado. "No hay palabras para decir qué tan devastador es", señaló.

Cabe destacar, que en dicho material, hablan explicitamente de las perturbadoras escenas que la famosa realizó en los programas infantiles. Ariana asegura que en su programa, Victorious, todos estaban convencidos que "lo cool en ellos" era ese "humor" que se excedía casi hasta llegar a lo sexual. "Viendo eso es como, es... diablos, ¿en serio?[..] piensas, si tuviera una hija, yo...", expresó y añadió, "creo que estoy molesta".

Además, señaló cómo en Nickelodeon no le permitían tener a su madre con ella en cualquier momento. "Nos dijeron que era normal, pero esta cambiando", expresó la famosa sobre los diversos abusos que se viven en la industria del entretenimiento.

Después de esta entrevista, usuarios en redes sociales señalan que les parece que Ariana Grande cuida mucho las palabras que usa al hablar de Quiet On Set, así como lo que vivió de manera personal en Nickelodeon. "Se está aguantando", "lo siento tanto por ella, se ve tan avergonzada" y "ha pasado por mucho más de lo que la gente puede comprender", son algunos de los mensajes.