Quiet On Set tendrá un quinto capítulo ¿Quién será el famoso que hablará de los abusos de Dan Schneider?

Quiet On Set: The Dark Side of TV sacudió al publico en general tras revelar la historia detrás de queridas series de Nickelodeon, como iCarly, Victorious o Drake & Josh y sobre todo, las extrañas prácticas de productores como Dan Schneider con el elenco juvenil de las series. Drake Bell impactó al público por completo al dar su testimonio de abuso por parte de Brian Peck, pero el documental reveló que esta no es la única historia lamentable en las series de la productora.

El programa Quiet On Set de MAX cuenta con varias declaraciones por parte de no solo actores, sino guionistas y más personas que habalron abiertamente sobre los abusos en los sets de Dan Schneider durante sus tiempos en Nickelodeon. La serie tiene cuatro capítulos que causaron furor en redes sociales por las revelaciones detrás de los mismos y parece que no termina ahí.

Revelan un próximo capítulo para 'Quiet On Set'

Investigation Discovery confirmó un quinto episodio de Quiet On Set, el cual se titula "Breaking The Silence" (Rompiendo el silencio, al español) y cuya sinopsis retala "la historia no contada del tóxico y abusivo ambiente dentro de la televisión infantil en los 90's; escuchamos relatos desgarradores de ex estrellas infantiles y miembros del equipo que investigan el equilibrio de poder en la industria y revelan una era que infligió heridas duraderas que aún se sienten hoy".

"Los participantes que aparecieron anteriormente en Quiet on Set, incluidos Drake Bell, los miembros del elenco de All That, Giovonnie Samuels y Bryan Hearne, la madre de Hearne, Tracey Brown, así como nuevas voces, incluido el ex miembro del elenco de All That, Shane Lyons, se unirán a Soledad O'Brien. para una discusión importante sobre la industria, entonces y ahora" explica.

¿Cuál era el programa 'All That'?

Traducido como "Todo eso", se trataba de una serie de Nickelodeon donde reunían una serie de sketches con talento juvenil. Entre ellos, podíamos ver a Amanda Bynes, Drake Bell, Kenan Thompson, Kell Mitchell y Jamie Lynn Spears.

El programa inició en 1994 y terminó en el 2005, aunque la serie tuvo varias etapas y fue hasta sus últimos años que Dan Schneider se unió a la producción para tratar de revivirla. De esta serie nació la famosa Kenan & Kell, así como El Show de Amanda.

¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de Quiet On Set?

El quinto episodios se presentará en ID el 7 de abril, antes de pasar a MAX. El capítulo “se basará en las revelaciones exploradas en los primeros cuatro episodios” e incluirá comentarios sobre hacia dónde puede ir la industria a partir de ahora en lo que respecta a los niños actores.

¿Podremos ver a Jenette McCurdy, Jerry Trainor o Ariana Grande en el nuevo capítulo de 'Quiet On Set'?

Si bien entre los confirmados no se encuentra el nombre de ninguna de estas estrellas, el público no descarta la idea de que llegue Jenette McCurdy, Jerry Trainor, Ariana Grande o algun otro famoso actor de Nickelodeon reconocido de manera internacional para sentarse en la silla de Quiet On Set a contar su verdad, tal como lo hizo, Drake Bell. Incluso, hay quienes aseguran que será Amanda Bynes quien aparezca, aunque otros dudan que que la mujer pueda hacerlo, pues ya en el pasado habló y fue desacreditada por el público.