Ary Tenorio denuncia a su socia por querer quitarle su cafetería: 'me quiere robar mi negocio'

Ary Tenorio, la influencer venezolana que se robó el corazón de Luisito Comunica, denunció en redes que su socia le quiso aplicar la gatada empresarial y robarle su cafetería Irusu Café, pues desde hace un tiempo su ex amiga la bloqueó de todos lados, la evita y no le da la cara.

En su video, Ary Tenorio contó que actualmente está en pláticas con sus abogados, pues denunció a su socia por querer robarle su cafetería, la cual apenas abrió en febrero de este año, en la calle Abraham González 60, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“Mi primera experiencia en el mundo restaurantero. Gracias a todos por el apoyo, pero por ahora se suspenden las visitas a la cafetería”, inició en sus declaraciones la famosa.

"Parece que me quiere robar mi negocio y mi dinero. Ya hay un análisis legal, mis abogados están sobre esto. Solo quería contarles lo que está pasando”, agregó.

Y todo comenzó porque Ary le pidió a su socia un reporte de las cuentas y ganancias de su negocio, lo cual al parecer no le gustó a la misifusa, pues le empezó a dar largas y poner pretextos por la falta de transparencia, hasta que de un día de plano y descaradamente la bloqueó y le quitó las redes sociales de la cafetería.

“Ya existe un análisis legal y se están tomando medidas en privado”, sentenció, sin dejar de contar el chisme.

“Semanas de estar bloqueada me llegó un correo con un ‘reporte’, todo confuso con unos números que no tienen sustento... Quiero decirte públicamente que si a ti, de repente te están ofreciendo una sucursal y te están diciendo, ‘invierte tu dinero aquí, es el negocio de tu vida. Que sepas que la persona que está detrás de todo esto no soy yo. Es realmente una persona no del todo honesta”, remarcó Ary Tenorio.

La novia de Luisito Comunica agregó que sus abogados han ido a buscar a su socia a la cafetería, pero que casualmente nunca está, aunque ella seguido sube contenido al Instagram del café en donde sale ella. Además, ya borró todos los posts en los que aparecía Ary.