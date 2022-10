Atacan a Linet Puente por defender a Verónica Castro de acusaciones: "¿No ves el delito?"

La conductora y periodista Linet Puente se enfrentó a las críticas y ataques de los usuarios de Internet, luego de la entrevista que sacó Ventaneando con Verónica Castro sobre las acusaciones a la actriz de tener pláticas inapropiadas con fans menores de edad.

Los usuarios de internet criticaron que en el programa de Ventaneando que los conductores, como parte de su opinión, mencionaran que consideran que las acusaciones contra Verónica Castro parecen una campaña para manchar su reputación.

Las redes sociales de Ventaneando se llenaron de mensajes de los usuarios en los que manifestaron su inconformidad por la entrevista con Verónica Castro, sin embargo, Linet Puente fue la única que respondió a los detractores a través de Twitter.

“Pues muchos si vimos los videos, sin ir más lejos hoy lo acepto a nivel nacional, en serio ¿no ves nada malo en eso? ¿No ves el delito? Me queda claro que tu solo repites lo que tu jefa quiere que digan”, “Sra. Si par usted después de ver el vídeo no hay delito pues que más se le argumenta”, “Su historia de unas menores de edad "maquiavelicas" pervirtiendo a una señora de casi sesenta años, es patética. Despierten! ya no son los 90s”, fueron algunos de los comentarios contra Linet Puente.

Pues muchos si vimos los videos, sin ir más lejos hoy lo acepto a nivel nacional, en serio no ves nada malo en eso? No ves el delito? Me queda claro que tu solo repites lo que tu jefa quiere que digan — Jann (@jann2124) October 18, 2022

Sra. Si par usted después de ver el vídeo no hay delito pues que más se le argumenta . Usted es madre la pregunta es, los adultos mayores que rodean a su hijo le hablan de masturbación y de los penes de otros hombre. 🤔🤔 — Ileana S (@IleanaS23903115) October 18, 2022

Su historia de unas menores de edad "maquiavelicas" pervirtiendo a una señora de casi sesenta años, es patética. Despierten! ya no son los 90s ya no pueden ocultar las cochinadas de los famosos que son sus amigos. Benditas redes! — Tertulia (@NanMoralees) October 18, 2022

La periodista no se quedó callada y les respondió a los que la atacaron: “Yo solo me pregunto… y si fue tan grave el delito ¿dónde están los padres denunciando ante las autoridades? Nosotros ponemos las pruebas de todo. ¿Acaso tú viste a Verónica haciendo las cosas por las que se le acusa?”, escribió Linet Puente.

Yo solo me pregunto… y si fue tan grave el delito ¿dónde están los padres denunciando ante las autoridades? Nosotros ponemos las pruebas de todo. ¿Acaso tú viste a Verónica haciendo las cosas por las que se le acusa? — Linet Puente (@LinetPuente) October 17, 2022

¿Qué dijo Verónica Castro en la entrevista con Ventaneando?

La actriz Verónica Castro negó que haya tenido conversaciones inapropiadas con menores de edad, aseguró que los padres de las niñas tenían conocimiento de las conversaciones.

Por otra parte, dijo que en cuanto a hablar de zonas íntimas, las niñas eran las que le decían sobre el “sapito” y que ella solamente se reía.

Asimismo, coincidió con Pati Chapoy en que hay una persona detrás de las acusaciones contra la actriz y hasta mencionó que lo hicieron justo en el momento de la fama de su nueva película que recientemente se estrenó en el cine.