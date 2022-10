Acusan a Verónica Castro de amenazar a Ana María Alvarado: "Tiene intervenido mi teléfono" (VIDEO)

La actriz Verónica Castro sigue en la polémica y ahora porque Ana María Alvarado la acusa de haberla amenazado por no aclarar la información sobre el caso de las conversaciones con fans menores de edad.

Ana María Alvarado explicó en su canal de YouTube que Verónica Castro está muy enojada con ella, por los comentarios que hizo sobre la polémica en que la actriz tuvo conversaciones con menores de edad.

Según la periodista, Verónica Castro la acusó de decir mentiras, luego de que Ana María Alvarado revelara que la actriz ayudara económicamente a una de las chicas que participaban en las conversaciones.

La periodista dijo que Verónica Castro le reclamó y que negó que ella le haya dado dinero a las chicas, pues se podría malinterpretar que ella les daba dinero para obtener algo a cambio.

“Entonces podría parecer que ella les daba dinero para algo a cambio. Entonces le dije, Vero, pero si yo no he hecho más que defenderte, porque opino que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes y no estoy de acuerdo con los temas que se tocaron, pero creo que no lo hizo con mala intención y lo dije desde el primer día”, dijo la periodista.

Ana María Alvarado dice que Verónica Castro la amenazó

Durante el programa de Sale el Sol Ana María Alvarado contó que Verónica Castro esperaba que se hiciera la aclaración de que ella no pagó nada a las chicas, pero como no la hizo, dijo, la actriz la acusó con Maxine Woodside.

La periodista señaló que Verónica le mandó a decir con Maxine Woodside que sus abogados ya iban a hacerse cargo del asunto y que hasta tenían su teléfono intervenido para saber quién fue la persona que le filtró la información sobre que Vero le daba dinero a sus fans.

“Ya me mandó a decir que mis abogados y que tiene intervenido mi teléfono, lo cual es un delito, que porque ya sabe con quién platico y obtengo información”, reveló Ana María Alvarado.