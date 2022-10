Lucía Méndez habla del escándalo de Verónica Castro con fans menores: "Jamás lo haría, tengo nietas"

Lucía Méndez ha sido comparada innumerables veces con Verónica Castro y ahora que su rival está en problemas por las conversaciones que tuvo con un grupo de fans menores, La Méndez rompió el silencio y opinó al respecto.

Lucía Méndez fue entrevistada en el programa Chisme No Like sobre su participación en el reality show de Netflix Siempre Reinas, en el que tuvo un pleitazo con Laura Zapata, y en el que también la compararon con Verónica Castro.

Lucía Méndez habla de escándalo de Verónica Castro

Ahora que Verónica Castro está en polémica, Lucía Méndez dijo que no quería opinar al respecto porque es un tema muy delicado y que si ella no habla de su vida personal, tampoco quiere hacerlo de la vida de otras personas.

Sin embargo, Javier Ceriani le expuso que Verónica Castro habló con fans menores de edad y en una llamada vieron una foto Gabriel Soto sin ropa a lo que la actriz y cantante dijo que ella jamás haría algo así.

“Jamás, jamás, jamás, nunca, no, no, no, definitivamente no creo que pudiera hacer eso, no, yo tengo nietas, cómo crees, una que va a cumplir tres años y una que tiene un mes, no podría hacer eso, jamás”, señaló Lucía Méndez sobre el tema.

Después mencionó que se sentía muy incómoda hablando del escándalo de Verónica Castro y pidió cambiar la conversación.

Finalmente, Lucía Méndez le mandó un mensaje a Laura Zapata en el que le pidió no engancharse con lo que vivieron en el reality show y que por otro lado gocen de la fama y del éxito que les dio el programa.