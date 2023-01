Babo dice que filtración de su video fue para salvar a Piqué de la canción de Shakira

El Babo de Cartel de Santa afirmó que la filtración de su viral y muy largo video explícito fue planeada para salvar a Piqué de la humillación mundial a la que fue sometido por la canción de Shakira y Bizzarap en su contra.

Así lo contó el Babo en entrevista al canal de YouTube de La Mole, en la cual bromeo al decir que todo el antojadero e incógnitas por las perlas que tiene incrustadas fue en solidaridad a Piqué.

Quiero mis uñas estilo #Babo , largas gruesas y aperladas …

La manicurista … no se diga más 😜🤣 pic.twitter.com/tOBlWVgwc4 — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) January 20, 2023

“Estaba Bizarrap y Shakira dándole a Piqué y de repente da el verg**** Babo, literalmente. ¿sabías? ¿fue coincidencia? yo dije Babo le contestó”, señaló La Mole.

Ante ello, el Babo respondió entre risas diciendo que quiso salvar a su compadre Piqué de tal masacre, por lo que filtró el video para desviar la atención.

“No pues me habló mi compadre el Piqué jajaja, me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones, pues va”, dijo riéndose.

Finalmente, el Babo admitió que no tenía idea de que Shakira iba a sacar su temazo contra Piqué, por lo que el 'timing' entre la canción y su “pack” fue coincidencia.