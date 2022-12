Bad Bunny: Caos para ingresar al Azteca y denuncias por boletos clonados

En las horas previas al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca hay caos para ingresar al recinto y decenas de fans se han quedado afuera porque sus boletos fueron clonados.

Al grito de "queremos solución" y "corrupción, corrupción" protestaron decenas de seguidores cuyo boletos estaba duplicado.

En entrevistas con La Razón, un joven que llegó desde la cinco de la mañana con su papá compartió que su boleto fue rechazado, pese a haberlo comprado en Ticketmaster.

Otro joven, proveniente de Puebla, contó que pese a que su amigo y él compraron su boleto el mismo día, el suyo resultó clonado por lo que no pudo pasar.

"Nos dicen en taquilla que no pueden resolver porque no son Ticketmaster. Tengo todo, la orden de compra, la tarjeta. Lo adquirí en la preventa previa que hubo. Voy a esperar a ver qué me dicen, porque mi amigo que ya pasó me dijo que personas que en un primer momento no pasaron, ahora sí fueron aceptados por el sistema", dijo a este diario.

Otra chica que venía con tres amigas al retirarse del Estadio comentó: "Nos estafaron con cinco mil pesos, dicen que nuestros boletos están clonados".

Los afectados se atrincheraron en la puerta principal del Estadio Azteca, lo cual generó caos en los alrededores de decenas de fanáticos que intentaban ingresar, pero estaban en un cuello de botella humano.

Tres horas antes de que iniciara el concierto, en los alrededores del Estadio Azteca, fans caminaban entre el mar de gente sin saber por dónde tenían que entrar.

"Esto es un caos", "Nadie explica nada" y "que aquí sólo están los que tienen boletos clonados" era parte de lo que se escuchaba.