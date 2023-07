VIDEO | Ryan Gosling canta 'Sólo Ken' y llora por su 'rubia fragilidad' en la película de Barbie

Ryan Gosling, Margot Robbie, Greta Gerwig, todo el mundo lo sabe: la protagonista aquí es Barbie. Ken, como siempre, está a un lado de la icónica muñeca sólo como eso, como un acompañante que está para hacerla brillar todavía más.

Para hacer todavía más explosiva la última parte de la promoción de "Barbie" previo a su estreno este 20 de julio, se lanzó "Sólo Ken", una canción interpretada por Gosling, acompañado de Slash -uno de los mejores guitarristas del mundo, claro que sí- en donde el mismo muñeco reconoce que su punto débil es su "rubia fragilidad".

Ken sabe su lugar dentro de la vida de Barbie, sin embargo, quiere algo más. Especial

'Sólo Ken', parte del tráiler de 'Barbie'

Quizá el último tráiler que se lance de la película antes de su estreno, es protagonizado por Ken, haciendo alusión que él, uno: no es nadie sin Barbie, y dos: que sabe cuál es su lugar en la vida de la muñeca, interpretada por Margot Robbie.

"Es que no sé quién soy sin ti", dice Ken a Barbie, mientras ella le responde que él es Ken. "Pero somos: Barbie... y Ken. No existe sólo 'Ken'", responde el muñeco, en la voz de Ryan. "Siento que no importa qué haga yo. Segundo siempre soy. Y en verdad que lo intenté. ¿Cómo explico lo que siento hoy? Creo enloquecer. Porque siempre respeté que sólo soy Ken", dice Ryan en la primera parte de la canción que musicaliza este tráiler.

Ken sabe su lugar dentro de la vida de Barbie, sin embargo, quiere algo más. Especial

'En otro lugar sería rey'

Ryan Gosling sabe -al menos en los avances- que no había otro para interpretar a Ken en esta película. El tráiler nos lo revela y confirma, habrá que ver la cinta, mientras, la canción parece que podría competirle a "Peaches", interpretada por Jack Black para la película de Mario Bros.

"En otro lugar sería un rey. Es mi destino ser un frágil rubio y nada más así vivir. Sólo soy Ken. Yo veo amor y ella amistad. Cómo lograr que ella vea al hombre real tras el galán y luche por mí. Sólo soy Ken. Soy suficiente. Tanto hay que puedo hacer, obsérvame bien. Sí, sólo soy Ken. No soy nadie más. Sólo soy Ken", canta Ryan Gosling al final del video que al cierre de esta nota ya acumula más de 52 mil visitas.