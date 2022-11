Belinda tiene nuevo gatito y lo abraza tanto que se esconde ella ¡Adoptado a qué costo! 

La cantante Belinda presumió al nuevo integrante de su familia, se trata de un gatito blanco al que llamó Glen.

Belinda compartió una serie de fotografías y de videos en sus redes sociales. En las imágenes se observa que la cantante viste un mameluco y dentro de la prenda de ropa carga al felino.

También se ve que Belinda lo abraza todo el tiempo, incluso la artista publicó un video en el que ella se encuentra dentro de una camioneta y no se cansa de abrazar y besar al gatito, mientras el animal cierra los ojos. En otra imagen que la intérprete de “Luz sin gravedad” se ve al felino acostado en una cama.

Sin embargo, parece que al gatito no le gustaron mucho los abrazos de Belinda, ya que la cantante publicó un video en el que el animalito huyó de ella y se escondió de bajo de la cama. La artista trata de convencerlo de salir con un juguete.

Belinda reconoce que aprieta a su gato para darle amor

Belinda señaló que su gatito se llama Glen, en honor el hijo de Chucky, ya que se sabe que ella es una gran fan de este personaje clásico del cine de terror.

“Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes y eso me da más ansiedad”, escribió Belinda reconociendo que quiere darle mucho amor a su gatito.

Los fans de Belinda no tardaron en notar esto e hicieron algunos comentarios graciosos al respecto de la situación.

“El gatito: Con la princesa Belinda pero a qué costo. No les gusta que unos los abrace”, “Mi Beli ya se convirtió en una Karen”, “El gato que nunca tomara leche de la Liconsa o whiskas de las sueltas”, “Elvira de los looney tunes con los gatitos”, fueron algunos de los comentarios.