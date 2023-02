Belinda: revelan cómo embruja a sus parejas y qué menjurges usa ¿toloache?

Belinda es conocida por la manera en la que engatusa a sus novios, quienes suelen ser personas no muy listas, como Christian Nodal y Lupillo Rivera. Y ahora se reveló que la famosa no sólo usa sus encantos para enamorarlos, sino que también usa pociones ¿y menjurjes para embrujarlos.

Cabe recordar que los fans de Belinda le hicieron una “oración” con la cual esperan poder tener pareja y enamorarla como ella, y así dejar su triste vida solitaria de simp.

“Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado, amén”, es la oración la cantante.

No obstante, el programa Chisme no Like dio a conocer la manera en la que Belinda ha embrujado a sus parejas, lo cual es de una manera muy ardiente y esotérica: amarres con intimiad.

“Antes de cog*** a un macho, Belinda les entrega un chocolate trabajado con productos y cosas raras”, afirmó Javier Ceriani.

“El chocolate que usa Belinda es para debilitar la voluntad de sus machos y sacarles dinero, contenían supuestamente aceite de pez globo, que trae veneno. Vayan a hacerse un análisis de sangre todos los que se comieron ese chocolate que les dio Belinda y esto lo saben todos sus exnovios”, agregó.