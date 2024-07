Bellakath afirma que sus glúteos son naturales: 'piensan que son implantes'

Tal parece ser que la Bellakath no es tan plástica como mucha gente ha pensado, pues la “Gatita de la Agrícola Oriental” afirmó que sus glúteos son 100 por ciento naturales y no implantes, como mucha gente le ha dicho.

En entrevista con Maxine Woodside, la periodista cuestiono a la Bellakath respecto a sus cirugías estéticas y la famosa afirmó que le gustaría arreglarse la nariz y que ya se metió navaja en los labios y que además se hizo una liposucción.

"A todas las mujeres nos gustaría ser perfectas ¿no? pero desafortunadamente no es así", remarcó.

Aparénteme al equipo de Maxine Woodside no le gustó su respuesta, pues insistieron con lo mismo, pero ahora fijando la atención en las posaderas de la artista, preguntándole si eran reales o de silicón.

Ante ello, Bellakath respondió afirmando que sus glúteos son 100 por ciento reales: "Yo creo que la gente ha de pensar que traigo implantes en los glúteos, pero no. Son naturales, pero sí me pusieron así grasita".

"Me había hecho las bubis, pero me pasó algo feo, uno de los implantes se me volteó y se rompió. Me las quité y me quedaron bien mis bubis, de tamaño bien. Y no ya no quiero, la verdad es que duelen", aseguró Bellakath.

La cantante agregó que viajó a República Dominicana para realizarse unas de las tantas operaciones estéticas que tiene y remarcó que se tiene que preparar para ellas, pues el proceso previo y la recuperación son brutales.

"Esta última operación tuve mucho miedo de hacérmela. Cuando fui a República Dominicana, fui para operarme y yo tenía mucho miedo pero la verdad me preparé. No sólo tienes que prepararte físicamente sino mentalmente porque es un proceso. Tú sales de la cirugía y sales más hinchada de lo que estaba. Entonces te ves al espejo, toda adolorida y dices: 'así ya quedé'", concluyó Bellakath.

Como era de esperarse, los fans se burlaron de las declaraciones de Bellakath comentando cosas como: “oraaaaa que Natural”, “no es que queramos ser perfectas, es que tú no tienes autoestima, amiga”, “oila a la naturalita”, “pasa la dieta para traer cabús de payaso natural” y “Un ejemplo de porqué no operarse y optar por terapia”.