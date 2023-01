Bellakath denuncia que cerraron su TikTok y que le bajaron otra canción

Tal parece ser que dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros y que la Bellakath es una de ellos, pues la famosa denunció que le cerraron su TikTok y que le tumbaron otra de sus canciones.

A través de sus historias de Instagram, la Bellakath narró que le bajaron su canción "La gata de la agrícola oriental" de plataformas. No obstante, pidió a sus fans mantener la calma, pues ella y su equipo lo iban a solucionar.

"Estoy leyendo sus mensajes. Ya sé, 'La gata de la agrícola oriental' no está disponible en este momento, pero no se preocupen, lo vamos a solucionar y nada. Sigan reproduciendo el demás catálogo de canciones que tenemos por ahí", explicó.

Por si fuera poco, a la Bellakath TikTok le tumbó su perfil, ante lo cual la famosa dijo desconocer los motivos de la plataforma y dijo que podría ser un error.

"Creo que eso fue como un error de TikTok, como que estuvo quitándole cuentas a todo mundo y luego se las regresaba", dijo.

No obstante, la Bellakath afirmó que le tiene sin cuidado si no la puede recuperar: "si me la regresan qué bueno, si no pues hacemos otra. Yo voy a seguir siendo la Bellakath con cuentas o sin cuentas y ni modo, que se ataque quien se tenga que atacar".