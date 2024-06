Bellakath revela que quiere colaborar con Aleks Syntek: 'me gusta'

Tal parece ser que la Bellakath no es puro perreo descontrolado y que tiene su la sensible y cursi, pues la famosa “gatita de la Agrícola Oriental” confesó que quiere hacer una colaboración con Aleks Syntek y no una canción de reguetón, sino una balada bien romanticona.

Así lo afirmó Bellakath en entrevista con el canal de YouTube de Luisito Rey, espacio en el que también habló de sus polémicas, gusto, vida y demás cosas de interés para sus fans.

Al inicio la famosa cantante remarcó que su música es puro cotorreo y que nunca ha buscado hacer algo profundo o significativo: "Las letras que yo hago no son letras profundas, son así de relajo, para fiesta, para menear chapa".

Tras ello, Luisito Rey le pregunto a Bellakath si nunca ha pensado en probar otros géneros musicales, ante lo cual la reguetonera confesó que le gustaría hacer una colaboración con Aleks Syntek, conocido por los internautas por su polémica con los “cute british boys”.

"Puede ser, con Aleks Syntek... me gusta su música, pero no es como que la escuche todos los días, pero sí haría algo", señaló la famosa gatita.

Bellakath también habló sobre las críticas de diversas personas que señalan que música como ala suya dañan a las juventudes; ante ello, la famosa remarcó que ella hace canciones para adultos y no niños.

"Yo creo que las canciones que hago son más bien para gente adulta, de hecho, la disquera las marca como explícitas y para escuchar ese tipo de canciones tienes que crear una cuenta y tener la edad suficiente para ver los videos o para escuchar las canciones", dijo la famosa.

Bellakath remarcó que ella no es responsable de que algunos niños y jóvenes escuche su música, pues afirmó que a sus padres es a quienes les corresponde cuidar qué cosas consumen.

"Ahora que si las ven en TikTok (...) pues ya no es culpa mía, porque yo no puedo estar con todos los niños, no soy omnipresente, los papás deberían restringir o ni siquiera darle el teléfono a los niños que están tan pequeños", apuntó Bellakatk.