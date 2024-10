Bellakath y Yeri Mua se reconcilian tras fuertes insultos: 'Hay que ser novias' | VIDEO

Bellakath y Yeri Mua han decidido convertirse en amigas, después de que por meses tuvieran una intensa pelea por ser las grandes representantes del género del reguetón mexicano, pues las dos artistas son algunas de las únicas mujeres en este estilo musical en el país.

Esto llevó a Yeri Mua y Belllakath a discutir sobre quién de ellas podría ser considerada como la reina del reguetón mexicano, pues ambas se sentían merecedoras del título. La jarocha por tener las canciones más escuchadas y la abogada por su trayectoria.

Al parecer, ambas artistas han decidido hacer las paces y dejar a un lado los insultos que se hicieron en contra de la otra en el pasado, pues han creado una amistad que aseguran que dejará lejos el drama una vez desatado entre las dos.

Bellakath y Yeri Mua se vuelven amigas

Fue durante una transmisión que las cantantes abordaron los rumores sobre su enemistad y expresaron que en realidad existe una admiración mutua, a pesar de que ambas llegaron a lanzarse duros comentarios entre si en los que criticaban a ambas.

Yeri Mua, quien ha destacado siempre por su manera de ser directa y sincera, aclaró que no odia a Bellakath y que incluso disfruta de su música, algo que ya había dejado ver en redes sociales. “No ma… Bellakath, no te odio. No te odio, güey, si al chile sí me gusta tu música”, dijo la veracruzana.

Por su parte, la ex participante de Enamorándonos dejó ver que no está cantada la amistad entre ambas, pues al parecer aún tienen que hablar de algunas cosas en privado: "Yo creo que esto, lo que pasó antes, tenemos que platicarlo otro día, tú y yo, pero aparte de redes. Porque hay cosas que la gente no debe de saber y así, pero te debo decir que te pasaste de ver… inventando cosas de mí. ¡Acéptalo, ca…! ¡Ahorita!”, pidió.

Uno de los temas más controversiales lo sacó Yeri en el directo, al hablar de una supuesta relación entre Katherinne Huerta y Dani Flow, así como una persona que se encuentra en el reclusorio actualmente. "Güey, te lo juro que hay gente que me lo juró… Que si el vato del reclusorio. Te lo juro. No lo inventé. Tus excompañeras de Enamorándonos te odian, me fueron a contar todo, ‘no, la Bellakath esto y esto’”, recalcó la intérprete de 'Chupón'.

Al final, Bellakath invitó a Yeri Mua a su fiesta de cumpleaños, la cual se llevará a cabo este viernes y a la que la 'Gatita' aceptó que invitó a los enemigos de la jarocha, quien sin embargo, aseguró que sí quería ir.

“Pero ya, güey, ya no hay que ser enemigas. Ya, güey, de que ya basta, ya no quiero ser tu hater. Hay que ser novias, güey [...] Te voy a regalar que ya no te voy a decir de cosas, te voy a regalar que ya vamos a ser amigas”, respondió Yeri Mua a Bellakath.