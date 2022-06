Brad Pitt y Lewis Hamilton harán película de Fórmula 1 : "Es un proyecto genial"

Brad Pitt y Lewis Hamilton unirán sus talentos en una película sobre la Fórmula 1, así lo reveló el piloto británico, quien afirmó que se trata de "es un proyecto realmente genial"

"Ya estamos trabajando en el guion, por ejemplo, estoy muy involucrado en el guion, que es divertido, y paso un buen rato con Brad, que es bastante épico”, narró Hamilton en conferencia de prensa.

“Realmente de mis responsabilidades y algo que asumo es simplemente asegurarme de que el elenco y el equipo en el fondo sean diversos, algo que realmente destaqué al principio", abundó.

Lewis Hamilton afirmó que con su proyecto con Brad Pitt busca transmitir el espíritu verdadero de la Fórmula 1.

"Ha sido muy difícil, si miras todas las películas de carreras, no necesariamente puedes decir que todas las películas de carreras que se han hecho en el pasado han sido espectaculares y eso es algo que queremos cambiar. Se trata de mostrar lo bueno que es este deporte”, dijo.

“Realmente es para las personas que nunca la han visto y también para asegurarnos de que mantenemos la herencia real y el verdadero espíritu de carrera dentro de la película y el guion, así que eso es parte de mi papel", añadió.

Finalmente, Lewis Hamilton aclaró que ni él ni Brad Pitt estelarizarán la película: "pero no somos actores. No queremos que sea una mie***. ¡probablemente por eso no voy a ser parte de esto! Necesitamos algunos buenos actores".