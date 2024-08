Brenda Bezares amenaza a Shanik Berman con demandarla por decir que Mario 'puso' a Paco Stanley'| VIDEO

Shanik Berman salió de La Casa de los Famosos México 2 y aprovechó el momento para lanzarse contra Mario Bezares, al asegurar que el comediante es "una porquería de persona" e incluso, asegurar que 'Mayito' puso a Paco Stanley para que mataran al querido conductor.

Esto último es un estigma con el que Mario Bezares ha vivido desde que ocurrió el terrible asesinato de Paco Stanley, pues incluso pisó la cárcel junto a Paola Durante y vivió complicados momentos con su esposa, Brenda Bezares, quien hizo lo posible por cuidarlo desde fuera.

Ahora, Brenda Bezares ha reaccionado contra Shanik Berman, al exigir por medio de un breve video, que la comunicadora se retracte de sus palabras y pida disculpas, pues destaca que fue bastante hiriente volver a escuchar esas aseveraciones contra su marido a pesar de que en el pasado se ha demostrado su inocencia.

te puede interesar Shanik Berman asegura que Mario Bezares fue el culpable de la muerte de Paco Stanley | VIDEO

Brenda Bezares se lanza contra Shanik Berman

Por un lado, Brenda Bezares agradeció al público por el apoyo a su esposo en La Casa de los Famosos México 2, así como al resto de su familia. La mujer habló sobre las aseveraciones que realizó Shanik contra Mario Bezares, en la que vuelve a acusarlo de estar involucrado en la muerte de Paco Stanley.

"Lamento profundamente que este hablando desde la ira, desde el desconocimiento, haciendo acusaciones y cosas que a ella no le corresponden y no le constan", indicó y aseguró que Berman hirió a su familia.

Brenda señaló que Mario nunca traicionó a Shanik ni hizo algo contra la periodista durante su participación en La Casa de los Famosos México 2, al dejar claro que no entiende el motivo por el que la comunicadora se lanzaría en su contra de un momento a otro.

Además, en otro video advirtió a Shanik que sus acciones tendrían repercusiones legales, pues realizó acusaciones graves que Brenda asegura, le trajo muchos sentimientos encontrados.

"Quiero que Shanik haga una disculpa pública para Mario y mi familia, que también la daño, Mario no se merece eso. Y de no ser así, actuaremos conforme a derecho, legalmente, porque está haciendo graves acusaciones que no deben ser así", sentenció.

Brenda Bezares le pide a Shanik que se disculpe por las acusaciones que hizo en contra de Mario o de lo contrario actuará por la vía legal. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9XIUr3qLJ3 — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 5, 2024

"Shanik no se la va acabar", "Están en su derecho, Shanik la ca** al decir eso", "tiene razón, Mario nunca dijo nada malo y Shanik siempre lo acosó con preguntas incomodas", "se está viendo buena onda en darle la oportunidad de disculparse", y "sí, que la demande"; son algunas de las opiniones en redes sociales.

A pesar de que Shanik Berman fue una de las habitantes más queridas y llegó a colocarse como la posible ganadora de La Casa de los Famosos México 2, tal parece que ni al público ni a Brenda Bezares le gustó que asegurara que Mario Bezares tuvo responsabilidad en la muerte de Paco Stanley, pues les pareció que el comentario salió de su molestia por ser eliminada.