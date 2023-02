Bruses brinda una explosiva terapia musical en su concierto del Auditorio BlackBerry

"Vive en una piña de bajo del Mar… ¡Bob Esponja!", fue el himno random que los más 3 mil fans de Bruses se pusieron a corear, al ritmo de la icónica "I'm not Okay" de My Chemical Romance, antes de que la artista tijuanense saliera al escenario del Auditorio Blackberry, para lo que se convirtió en una inolvidable terapia musical repleta de girl power y emociones.

Cuando Bruses salió al escenario, tras una pausa muy dramática, sus fans emitieron un grito ensordecedor, que fue el preludio de la potente "Trash", la canción perfecta para dedicarle a un ex tóxico, misma que fue seguida por "Alcohólica funcional", el himno de todo México.

"Ciudad de México, me encanta verles sus caritas… veo muchas caras conocidas, muchas gracias por venir, monstruos. Sólo vengo a advertirles que ¡si están listos para la mejor puta noche de sus vidas!”, pronunció Bruses, desatando la euforia estridente.

Tras cantar "¿Qué voy a hacer contigo?", Bruses agradeció a los presentes por haber ido a verla y les dijo: “Esto es una terapia comunal, por ello les pregunto: levanten la mano quienes han tenido un abusador o alguien que lo moleste”.

Tengo los pies cansadísimos, estuve de pie desde las 2 pm que salí de casa hacia el auditorio BB para ver a @Bruses_ ¡no me arrepiento de nadaaa! Estuve en primera fila viendo a esta maravilla de persona ❤️ #monstruostour #bruses pic.twitter.com/NufG7TedRc — Miri Brusita 🖤 (@LesbianaOpina) February 5, 2023

La gran mayoría de las personas presentes alzó las manos, a lo que la cantante respondió: “Lo lamento mucho y estamos aquí para hacer catarsis...y ¡que chin... a su mad...! y todo mundo con el dedo medio arriba, vamos a decirles a esos que somos más fuertes y chidos que ellos y, sobre todo, ¡Que somos ‘Indiferentes’!”.

Después de un duelo de guitarristas, al cual se sumó Bruses, la tijuanense presentó su próximo sencillo, “Señorita revolución”, en compañía de tres colegas y amigas: Greta Ela, Foudeqush y Arroba Nat.

“¿Me prometen por la garita que van a gritar lo más que puedan?”, le pidió Bruses a sus fans, antes de subía a algunos afortunados al escenario, con quienes cantó “Mala idea”, momento o en el que le lanzaron su Dr. Simi Brusito y un bolillo.

La energía en BlackBerry se calmó para dar pie a la emotiva "Me voy, me voy", una rola muy personal para Bruses: “esta canción que acabo de cantar es una que dudé mucho si ponerla en el disco y de si cantarla en el tour, porque hasta la fecha me hacen un nudo en la garganta… le tenía miedo porque me triggereaba”.

“Me hice la promesa de no cantarla, porque pensaba que me iba a dar un ataque de pánico… Pero no la quite, porque sabía que es una canción necesaria que alguien tenía que escucharla. Habla de mi primer atentado… es muy fuerte para mí, pero sabía que tenía que ponerme los ovarios, porque podría salvar una vida… wey, por eso antes de pensar en mi, pensé en ustedes… que un morrite que la escuche le cambié la vida “, le dijo Bruses a sus fans, quienes no dejaban de agradecerle por haberse abierto con ellos.

“No se va a olvidar está noche, me voy la tatuar… es el show más grande de mi vida. Y, por mucho que me ven hacerle a la mam... de rockstar, esta persona que les está hablando ahorita es Amalia, no Bruses”, agregó la artista, para momentos después agradecerle a los presentes el haber hecho realidad su sold out en el Auditorio BlackBerry.

Ustedes no saben la energía y lo increíble que es Bruses arriba de un escenario, simplemente es espectacular, tan icónico, tan especial, mágico. @Bruses_ gracias por esta experiencia. Arriba las morras y el punk!! pic.twitter.com/ypSvML3PZk — deprecamy! VIO A BRU (@idolsupremacy) February 5, 2023

“A veces creo que no encajo, me siento a veces la niña rara de la industria y tengo algo que decirles: ¡Hoy la niña rara hizo un sold out! Y, a pesar de que si hay momentos muy difíciles todavía, sigo combatiendo mis monstruos, y no porque tenga reconocimientos voy a cambiar, y quiero decirles, sin mam… no es marketing… neta, ustedes, weyes, me salvaron la vida, por ustedes yo me levanto de la cama todos los días”, externó Bruses, manteniéndose humilde y pidiéndole a los presentes que se dieran un abrazo masivo y comunal para después cantar “Monstruos" y "Brillantina".

“Ya estuvo bueno de la lloradera, ahora sí vienen las buenas”, gritó la artista como preludio de las canciones energéticas y movidas como "Té de piña", un popurrí de covers instrumentales de clásicos como "Sk8er boi" de Avril Lavigne y “Back to Black” de AC/DC.

Tras encuerar a su baterista y a uno de sus guitarristas, antojando así a todos los presentes, Bruses cantó "Ser más que una amiga", "Internet Luv","No es un crimen" (la cual le dedicó a su novia, a quién subió al escenario para presumirla”), “No me marques pedo" y "I like 2 be".

“Muchas gracias por hacerme crecer y tener un sold out aquí, apoyen al talento mexicano, que hay un chingo. Pero les prometo algo: algún día vamos a hacer un Palacio de los Deportes y a hacer un chingo de desmadre”, le profetizó Bruses a sus fans antes de cerrar la noche con sus hits "Dueles tan bien" y "FBI”.