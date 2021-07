BTS: Elton John responde a homenaje que le hizo la banda en "Permission to dance"

BTS causó revuelo en las redes sociales con su nuevo éxito “Permission to dance”, canción que tiene un tributo a Elton John y el músico británico no dudó en responder al homenaje.

La canción “Permission to dance” de BTS tiene una frase que está dedicada al cantautor Elton John que dice lo siguiente: “When it all seems like it’s wrong just sing along to Elton John, and to that feeling we’re just getting started”, que en español quiere decir: “Cuando todo parece ir mal, solo canta junto a Elton John y con ese sentimiento solo estamos empezando”.

Elton John no dudó en responder a los chicos de BTS a través de Twitter, así que el músico británico publicó un mensaje en el que se lee: “Cuando todo parece ir bien, canto junto a BTS”.

When it all seems like it’s right, I sing along to @bts_bighit #PermissionToDance — Elton John (@eltonofficial) July 10, 2021

El tuit del músico de 74 años se viralizó con más de 11 mil retuits y cientos de respuestas en las que los fans de BTS agradecieron el mensaje de Elton John y se sintieron honrados de que una de las estrellas más grandes en la historia de la música ha respondido a los chicos de BTS.

Te puede interesar Jimin de BTS hace historia y se convierte en el artista más escuchado en SoundCloud

Los chicos de la banda de K-pop demostraron que en su música hay influencias británicas. “Permission to dance” es el tercer tema que BTS interpreta completamente en inglés, además, estuvo coescrita por Steve Mac, Ed Sheeran, Johnny McDaid y Jenna Andrews.

BTS y Elton John harán una colaboración

El mensaje de Elton John despertó la sospecha en los fans de que este acercamiento podría terminar en una colaboración entre el legendario músico británico y las estrellas del momento BTS.

Los fans esperan que sí, aunque ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado al respecto, BTS no ha respondido al mensaje del músico británico.