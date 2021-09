El camino de la noche: ¿Qué esperar de la segunda temporada de la serie de Netflix?

En la serie “El camino de la noche” continúa la travesía de los otrora pasajeros de un avión belga, quienes para sobrevivir a un fenómeno solar que ha aniquilado a la mayor parte de la humanidad; se ven obligados escapar de la luz del día. Ahora se encuentran refugiados en un búnker, junto con diplomáticos y algunas fuerzas de los OTAN, sin embargo, contrario a lo que pareciera, esto no hace las cosas más sencillas.

La escasez de alimento, la condicionante del tiempo del que disponen para conseguirlo, e inesperadas agresiones recibidas a distancia por parte de otros grupos de identidad desconocida; llevan al límite la convivencia de por si obligada.

Tal y como sucediera con la primera parte de "El camino de la noche", producción basada en la novela The Old Axolotln de Jacek Dukaj, aquí vuelven a apostar por el estilo de las viejas producciones de serie b, en donde la explicación de los hechos que provocan el desastre no es lo importante, sino lo que esto provoca.