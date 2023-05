¿Cancelado? Revelan que al Burro Van Rankin lo corrieron de '40 y 20' (VIDEO)

Jorge El Burro Van Rankin estaría pasando por su peor momento de trabajo y es que se reveló que el actor y conductor fue despedido del programa “40 y 20”, por lo que ya no tendría proyectos en Televisa.

La periodista Shanik Berman reveló que a El Burro Van Rankin y a todo el elenco de “40 y 20” lo corrieron de la televisora por haber exigido un aumento de sueldo bajo la condición de que si no les subían las ganancias dejarían de grabar.

“Les dijeron: ‘Ah sí, pues qué creen, que ya no hay 40 y 20’ y los sacaron a todos de Televisa, pensé que era nada más de Miembros al aire, pero lo sacaron de Televisa, pero no puedes exigir, nos pagan o no grabamos’”, dijo Shanik Berman en el programa de Maxine Woodside.

Las conductoras del programa señalaron que si querían un aumento de sueldo tenían que haberlo pedido de manera más respetuosa y no exigiéndolo.

Hasta el momento ningún productor o Televisa ha dado a conocer exactamente si es cierto que el elenco de “40 y 20” ya no trabaja en la empresa como lo reveló Shanik Berman.

¿Por qué corrieron al Burro Van Rankin de Miembros al aire?

Antes de que se diera a conocer el supuesto despido del Burro Van Rankin de “40 y 20”, el propio conductor señaló que lo despidieron hace unas semanas de Miembros al aire sin haberle dado una explicación.

Sin embardo, en redes sociales corrió la versión de que el conductor llegaba en estado inconveniente a las grabaciones, tenía muchas fallas y una mala relación con el productor.