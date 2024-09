Carlos Bonavides trabaja en las calles por falta de trabajo: 'en Madero pongo un anuncio' | VIDEO

Carlos Bonavides está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, pues el actor sigue sin encontrar trabajo en la TV o en el teatro, por lo que se vio obligado a poner un letrero en la calle de Madero, en el Centro de la CDMX, para ver si alguien lo ve y lo contrata... pues al parecer el dinero que ganó como consejal de la alcadía Azapotzalco se le esfumó.

En entrevista con la prensa, Carlos Bonavides dio a conocer cómo está enfrentando su dura situación, remarcando que está dispuesto a actuar de lo que sea, con tal de que le den jale, pues lamentó que las productoras cada vez menosprecian más a los actores de edad avanzada.

"Mucha gente me criticó de que ya estaba yo en bancarrota, de que yo era un desempleado, y no es cierto. Soy una persona que nunca se vence, siempre trabaja, no permito que me olviden, vengo y pido trabajo... vengo a ver a los productores y les pido trabajo, a veces me dan y a veces no me dan, pero no me venzo, yo lucho, soy un hombre de lucha. Es el problema de muchos actores muy viejos como yo, ya no vienen, ya no tocan", señalo.

#CarlosBonavides en “No hay riqueza en tener demasía, sino en vivir con alegría” Como dice el Dicho Temporada 14 “Historias que conectan contigo” ¡Gracias por vernos en el Café más famoso de México! pic.twitter.com/YT8tGGVhVb — Cafe El Dicho (@CafeElDicho) July 25, 2024

Por ello, el famoso Huicho Domínguez confesó que se vio en la necesidad de poner un letrero en Madero para ver si la gente lo contrata para crear contenido con él.

"En la calle de Madero pongo un anuncio ‘Sáquese un video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o a su papá o a mentarle la madre a quien quiera'", dijo.

Carlos Bonavides, de 83 años, agregó que todavía mantiene a su hijo, lo chal ha sido duramente criticado por los fans, quienes le exigieron al “chichifo” que se ponga a trabajar y ayude a su progenitor.

"Aprovecho para decir que necesito trabajo, claro que sí, pero honradamente y lícitamente como cualquier actor. A pesar de que me divorcié yo sigo manteniendo la casa donde todavía vive Yodi, y que mi hijo esté bien, que no le falte nada, yo no le saco, y si hay que barrer, barro. Al mejor de los productores le digo que se acuerden de mí, que todavía estoy muy fuerte, que tengo mucha energía y que puedo hacer papeles de todos los géneros, no nada más soy cómico, manejo perfectamente el drama y el melodrama”, apuntó Huicho Domínguez.