Revelan que Carlos Bonavides es consejal de Azcapotzalco y ¡cobra un sueldazo!; alcaldía lo confirma

Entonces por qué le llora este Panzon de Bonavides a Diego Luna que le de trabajo, si No gana nada mal en la Alcaldía Azcapotzalco, no tienen llenadera y No se enfocan en el encargo, nada más están de Aviadores y la Alcaldía de solapadores...👇🏽 pic.twitter.com/Uig87bknKK