Carlos Bonavides revela que su esposa dejó de hablarle por fingir que se infartaba

Carlos Bonavides es uno de los famosos más detestados de la actualidad, no sólo porque se ventiló que gana un dineral como concejal de Azcapotzalco, sino porque a pocos le dio gracia que fingió que le daba un infarto cuando le daban toques en un programa.

Y tal parece ser que ni siquiera a su esposa Yodi Marcos le agradó esa broma, pue se dio a conocer que le dejó de hablar por andar de chistoso.

Esperemos Carlos Bonavides se encuentre bien de salud.



Multimedios indicó en este Tweet:



Carlos Bonavides sufre desmayo en dinámica de 'SNSerio' #SNSerio https://t.co/fApUbaZDJb pic.twitter.com/EsFkIesd5F — Mezmen (@mezmen) September 2, 2022

Fue en el programa “Montse & Joe”, en el que se ventiló esta información, pues fue Luis de Alba quien dio a conocer cómo está la situación matrimonial de Carlos Bonavides por tal broma.

"Diles la verdad, la consecuencia de eso fue que tu mujer tan linda, Yodi, estaba viendo el programa y no sabía qué onda, entonces andaba desesperadísima y desde ese día no le habla, soy chismoso, ¿y qué? Es la verdad", contó.

No obstante, tal parece ser que Carlos Bonavides ya arregló la situación con su esposa, de una manera que, de ser imaginada, inserta a la mente horrores cósmicos de dimensiones lovecraftianas:

"Ya me habla porque ayer tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo”, reveló, tras lo cual habló de las consecuencias que tuvo su ocurrencia:

"Yo pedí mil disculpas a todos porque efectivamente eso no se hace. Ahora, yo sé caer, yo fingí el golpe en la cabeza porque he estado en la lucha libre, entonces yo sé caer, pero se asustaron; como en este programa hacen bromas yo quise hacerles una broma para que se asustaran, el manager se puso blanco, se le subió la azúcar o no sé qué le pasó", narró.