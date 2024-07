Carlos Rivera celebra 20 años de carrera con un concierto nostálgico | VIDEO

Carlos Rivera celebró el concierto más especial de sus 20 años de carrera musical en la Arena CDMX, acompañado de grandes invitados como: Napoleón, Alfredo Olivas, Yuri, Alexandre Pires, su esposa Cynthia Rodríguez y Río Roma; así como ex compañeros de la Academia Myriam Montemayor, Erika Alcocer, Erasmo Catarino, Samuel, Melissa y Dulce.

Fue en punto de las 9:40 de la noche, cuando el conductor Alan Tacher dio la bienvenida a los asistentes de una Arena abarrotada, que se dieron cita para festejar los 20 años de carrera del cantante. Bajo el acorde del tema ‘Usted se me llevó la vida’, Carlos Rivera apareció en el escenario con un outfit blanco que marcaba su trabajado cuerpo, acompañado de un grupo de bailarines, músicos y un gran juego de luces, para continuar con los temas: ‘Te me vas’, ‘No soy el aire’ y ‘Amar y vivir’.

“Qué emoción llegar a este día, bienvenidos a esta celebración. Es el concierto que más he preparado en toda mi carrera, vamos a hacer un recuento por toda mi carrera musical, recordando cada etapa y a los amigos que han sido parte importante de ella”, comentó Carlos Rivera.

#VIDEO | El cantante Carlos Rivera celebró 20 años de trayectoria artística en el Auditorio Nacional con un concierto nostálgico e invitados especiales.

📹 Carlos Aguillón pic.twitter.com/cytgsA5LUF — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2024

La velada continuó con varios setlist divididos por cada una de sus producciones musicales, donde el cantante compartía vivencias de cada etapa. Hubo un momento importante en la noche, ya que le agradeció a sus fans llamados ‘Riveristas’ por tanto cariño; incluso invitó al escenario a varias de ellas para cantarles al oido.

Su paso por la Academia y grandes invitados

A la mitad del concierto, recordó su momento durante la tercera generación de La Academia, donde invitó a sus ex compañeras Melissa y Dulce a cantar con él. Acto seguido, interpretó el tema ‘Hombre’ junto a Napoleón, al cual le agradeció el aceptar su invitación a este festejo. “Recuerda siempre cuidar a tu familia, amigos, pero sobre todo cantar con el corazón a tu público”, expresó el invitado.

Las sorpresas no pararon, y fueron apareciendo en el escenario los ganadores de las primeras generaciones de La Academia; Myriam Montemayor, Erika Alcocer, Erasmo Catarino y Samuel, donde junto a el interpretaron el tema ‘Puedes llegar’. Ante un público eufórico, siguió la etapa con el mariachi Gamamil, donde el primer invitado fue Alfredo Olivas, con quien lanzará próximamente una canción compuesta por ambas junto a Fato.

#VIDEO | Otro de los invitados de Carlos Rivera fue Napoleón, con quien interpretó el tema "Hombre"

📹 Carlos Aguillón pic.twitter.com/dGR5MVbzFO — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2024

Como si fuera un desfile musical, continuaban los invitados, fue entonces que apareció Rio Roma con la canción ‘Todavía no te olvido’, seguido por Yuri para interpretar el tema ‘Ya no vives en mi’. Una de las sorpresas de la noche fue la llegada del brasileño Alexandre Pires, con quien interpretó nuevamente el tema ‘Usted se me llevó la vida’. Conmovido hasta las lágrimas, Rivera tuvo que repetir tres veces el tema, ya que no lograba controlar su emoción por una noche tan emotiva para él.

“Este tema me abrió mucho las puertas para llegar hasta donde estoy. Nunca me hubiera imaginado estar parado frente a este gran escenario, y sobre todo con amigos y grandes artistas que admiro de toda la vida. Gracias a dios y a todos ustedes por hacer mis sueños realidad. Sólo les recuerdo que crean en ustedes mismos siempre, porque nadie va a crear más en ustedes. Los sueños se cumplen, solo no hay que esforzarse más”, compartió el interprete.

Después de más de tres horas de espectáculo, y con diferentes atuendos donde lideraba el color blanco, Carlos cerraba la noche al lado de su esposa Cynthia Rodríguez, sellando su amor con un beso en el escenario, después de su interpretación del tema ‘Si no estás conmigo’.

Cabe resaltar que el intérprete continuará su gira fuera de México; además de preparar el lanzamiento d su próxima producción, siendo el dueto con Alexandre Pires y el tema ‘Usted se me llevó la vida’, el primero que ya está disponible desde hoy en las diferentes plataformas.