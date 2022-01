Carmen Muñoz: ¿Quién es el actor de telenovelas que es esposo de la conductora? (FOTOS)

La conductora Carmen Muñoz ha estado en medio del ojo público, tras anunciar su llegada a Televisa como conductora estelar como los son Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Su llegada a Televisa ha generado varias dudas sobre la vida privada de la conductora, cómo por ejemplo, quién es su esposo y su hija.

¿Quién es el esposo de Carmen Muñoz?

El esposo de Carmen Muñoz es el actor Juan Ángel Esparza, quien nació en 1973 en Montemorelos, Nuevo León.

Es conocido por haber actuado en distintas telenovelas, debutó en el año de 1992 en “Las secretas intenciones” y posteriormente continuó su carrera en el medio al participar en otros proyectos como “Amigas y rivales”, “Tres mujeres”, “Las vías del amor”, “Cuidado con el ángel”, entre otros más.

También ha participado en series de televisión como “Vecinos”, “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Sin embargo, el trabajo del esposo de Carmen Muñoz no se limita a la televisión, ya que también ha actuado en el cine en cintas como “La última noche”, “Sexo, amor y otras perversiones” y “El tigre de Santa Julia”, en esta última fue cuando conoció a la conductora durante la premier de la película.

Pero no fue sino hasta dos años después en el programa “Nuestra casa” donde ocurrió el flechazo entre los dos. “Lo conocí en Nuestra casa, él fue a conocerme al programa… en alguna ocasión en estarle cambiando a la tele me vio y le llamé la atención, pero yo lo había visto dos años y medio antes en ‘El tigre de Santa Julia’ y me había encantado, yo le echaba ojitos, pero nunca me volteó a ver”, contó la presentadora de televisión.

Ahora llevan 17 años juntos, pero nunca se han casado y no tienen intenciones de hacerlo y en el 2013 tuvieron a su única hija que presumen en las redes sociales.

KR