Carmen Salinas no puede regresar del coma y derrame es inoperable; desmienten intubación

El estado de salud de Carmen Salinas tiene preocupado a todo México y al parecer las cosas no han mejorado pues su sobrino y representante Gustavo Briones señaló que la actriz no puede regresar del coma, además de que el derrame cerebral que sufrió es inoperable.

Así lo afirmó el sobrino de Carmen Salinas a las cámaras de “Hoy”, matutino al que explicó que la actriz fue revisada por un nuevo especialista y que el derrame cerebral que desencadenó su coma no se puede operar por el lugar en el que se encuentra.

“Está muy muy grave, pero estable. No puede regresar del coma. Llegó otro especialista, un médico militar muy bueno; entró, le mostraron todos los expedientes, todo lo que le han hecho y coincide con el diagnóstico... es inoperable”, lamentó.

Desmiente que Carmen Salinas esté intubada

Gustavo Briones señaló que él y la nieta de Carmen Salinas son los únicos autorizados para hablar respecto al estado de Carmen Salinas, motivo por el que desmintió lo dicho por María Eugenia Plascencia, hija de la famosa, quien afirmó que Carmelita estaba intubada.

“No está intubada. Tiene un respirador, pero intubada no está”, dijo Briones, desmintiendo también los rumores de que Carmen Salinas tenía muerte cerebral.

Finalmente, Gustavo Briones aseguró que Carmen Salinas movió la barbilla cuando platicó con ella:

"Le pregunté al doctor que me dejó pasar que si ella me podía escuchar, me dijo que sí. Y ella siempre ha tenido un oído esplendido. Yo platiqué con ella, le dije que había venido Juan Osorio, muchas amistades que han venido y sentí que movió su barbita un poco”, relató.

