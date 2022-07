La Casa de los Famosos 2: Tunden a Laura Bozzo por decir que sus compañeros "no tienen dónde caerse muertos"

La conductora Laura Bozzo volvió a generar polémica en La Casa de los Famosos 2 y esta vez porque la peruana hizo una serie de comentarios que los usuarios de Internet consideraron clasistas.

Todo sucedió porque la nueva instrucción en La Casa de los Famosos 2 es que, ahora, los concursantes que quedan rumbo a la final del programa tienen que dormir en el mismo cuarto, el de color naranja.

Sin embargo, Laura Bozzo no estuvo de acuerdo con la decisión de la jefa y se salió inmediatamente de la habitación para dirigirse al confesionario y quejarse de la situación.

Laura Bozzo le pidió a la jefa de La Casa de los Famosos 2 no quedarse en el mismo cuarto de sus compañeros, pues asegura que muchos de ellos “no tienen dónde caerse muertos” y harán todo lo posible por ganar y llevarse el dinero del premio.

“Acá hay gente que no tiene ni dónde caerse muerta, que es capaz de matar con dinero. No estamos hablando de gente que tiene una situación más o menos igual. Estamos hablando que no tiene ni, que es capaz de sacarte el corazón con tal de ganar y yo me expongo a eso”, dijo Laura Bozzo.

Muy clasista de tu parte. Laura Bozzo #LCDLF2 pic.twitter.com/laa26BiJoM — La Comadrita (@LaComadritaOf2) July 21, 2022

Tunden a Laura Bozzo y la tachan de clasista en La Casa de los Famosos 2

A lo fans de La Casa delos Famosos 2 no les gustó nada el comentario de Laura Bozzo y señalaron que la conductora fue clasista y debido a ello disminuyó la empatía que sentía por ella en el programa.

“Si ya la odiábamos con esto cabo su tumba... Una mujer así cómo puede dársela de que ayuda a los necesitados”, señaló una usuaria.

Los usuarios también le recordaron a Laura Bozzo que ella estaba en problemas económicos, luego de que estuvo a punto de ir a la cárcel por tener una deuda con el SAT y tratar de vender un inmueble embargado.

“Lo dice la que se escondió con tal de no pagar impuestos”, “La que se largó de México por andar estafando y evadiendo impuestos”, “Hasta ella mataría que no se haga, si le sobra el dinero que hace en el reality”, fueron algunos de los comentarios.