La casa de los famosos: Alicia Machado y Gabriela Spanic protagonizan pelea (VIDEO)

“La casa de los famosos” cada vez se está poniendo más buena, porque sus participantes al parecer son expertos en el drama y la polémica: y en esta ocasión Alicia Machado y Gabriela Spanic protagonizaron una pelea muy tóxica.

Y es que Alicia Machado entró a “La casa de los famosos” con todo, luego de ser el reemplazo de última hora de Christian Estrada, a quien corrieron por ir al nacimiento de su hijo con Ferka.

Por esto se pelearon Alicia Machado y Gabriela Spanic

La pelea entre Alicia Machado y Gabriela Spanic se originó porque la actriz se molestó por la manera en que la exMiss Universo se refirió a ella.

Y es que Alicia llamó le dijo a la actriz “La Spanic”, cosa que por alguna razón le pareció totalmente despectivo y la justificación necesaria para iniciar el drama tóxico.

“Me parece tan despectivo. Tú dices que eres mi hermana, yo nunca te he dicho, ‘La Machado’ me parece a mí, no me gusta, porque yo soy más, Alicia”, expresó Gabriela Spanic.

Alicia Machado le respondió que los demás integrantes de “La Casa de Los Famosos” se refieren a ella como “La Machado”, cosa que ve sin problema.

“Bueno, yo no sabía, ahora ya lo sé. A lo mejor y me tomé el atrevimiento”, agregó Machado a Gabriela Spanic.